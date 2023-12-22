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Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ederken, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak\'ın kuzeyindeki saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
22.12.2023 - 22:41,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Kaynak: ANKA
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Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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