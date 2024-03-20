Irak\'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" açıklamasını yaptı.
MSB, Habur'daki hudut karakoluna teslim olan 2 PKK'lı teröriste ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
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