Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekatta, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak, depo ve tesisler hedef alındı.

27.07.2024 01:57
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB)  yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefinin imha edildiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi - Son Dakika

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