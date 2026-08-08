Irak'ın Petrol İhracatı Yarı Yarıya Düştü

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle ülkesinin petrol ihracatının yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, Irak petrolünün geçişi için İran'la diyalog halinde olduklarını belirtti.

Irak medyasına göre Hudayyir, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorun ve zorluklara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılayabildiklerini söyledi.

Ülkenin petrol üretimini ve ihracatını artırma çabalarını sürdürdüklerini dile getiren Hudayyir, doğal gaz alanında da uluslararası şirketlerle 14 anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Irak'ın halihazırda günlük 2,7 milyon varil petrol üretimi yaptığı bilgisini veren Hudayyir, bu petrolden 1,5 ila 1,7 milyon varilin ihraç edildiğini belirtti.

Petrol Bakanı Hudayyir, günlük petrol ihracatının yarı yarıya düştüğüne işaret ederek, petrolün Hürmüz Bağazı'ndan geçişi için İran'la diyalog halinde olduklarını sözlerine ekledi.