Irak Liderlerinden Trump'a Tebrik

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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik ederek, "Yeni Amerikan yönetiminin bölgede çok ihtiyaç duyulan istikrarı ve yapıcı diyaloğu teşvik edeceğini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Sudani de yine X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Sudani, Irak'ın karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ABD ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlı taahhüdünü yeniden teyit ettiğini belirtti.