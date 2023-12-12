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Irak Meclisi Yeni Meclis Başkanı Seçme Oturumunu Ertelendi - Son Dakika
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Irak Meclisi Yeni Meclis Başkanı Seçme Oturumunu Ertelendi

Irak Meclisinde yarın düzenlenmesi beklenen 'yeni Meclis Başkanı'nı seçme' oturumu, milletvekillerinin yerel seçim çalışmalarında yer alması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin görevden alınmasının ardından yeni başkanın seçimi için oturum düzenleneceği açıklanmıştı.

Irak Meclisi Yeni Meclis Başkanı Seçme Oturumunu Ertelendi
12.12.2023 - 23:43,
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Irak Meclisinde, yarın düzenlenmesi beklenen "yeni Meclis Başkanı'nı seçme" oturumu ertelendi.

Meclis Basın Ofisi, mahkeme kararıyla görevden alınan eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yerine yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için yarın oturum düzenleneceğini duyurmuştu.

Ancak, Meclis tarafından daha sonra yapılan ikinci açıklamada, milletvekilleri yaklaşan yerel seçim (18 Aralık) çalışmalarında yer aldığı için oturumun ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 14 Kasım'da Halbusi'nin vekilliğini düşürmüştü. Halbusi'nin görevini Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi vekaleten yürütüyor.

Sünni siyasi gruplar arasında yeni Meclis Başkanı adayı konusunda henüz uzlaşma sağlanmadı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre, Cumhurbaşkanı Kürt, Başbakan Şii ve Meclis Başkanı da Sünnilerden seçiliyor.

Kaynak: AA
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