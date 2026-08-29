Irak Petrol Boru Hatları Projesi Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Irak Petrol Boru Hatları Projesi Hız Kazanıyor

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Başbakan Zeydi, petrol boru hatları projesinin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Basra-Hadise-Fişhabur ve Hadise-Banyas güzergahlarındaki petrol boru hatları projesinin tamamlanması talimatı verdi.

Irak, ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sekteye uğraması nedeniyle petrol ihracatı için alternatif güzergah çalışmalarına hız verdi.

Bu bağlamda Başbakan Zeydi, Petrol Bakanı Basim Hudayr, bakanlıktan yetkililer ve petrol boru hatları projesinin yüklenici firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Irak Haber Ajansına (INA) göre, görüşme sırasında Zeydi, projenin teknik ve ekonomik ayrıntıları, kalkınmaya yapacağı uzun vadeli etkiler, ihracat güzergahları ve 2 hat üzerinden yapılacak ihracat miktarıyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan, Petrol Bakanlığına, projenin belirlenen standartlara göre tamamlanması talimatı verdi ancak projenin ne zaman biteceğiyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Zeydi, projenin, ihracat güzergahlarını çeşitlendirdiği ve kapasitesini artırdığı için "Irak için önemli stratejik öneme sahip" olduğunu belirtti.

Irak, yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biri sayılıyor.

Ancak Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında, yüzde 60'lık gerilemeyle günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü. Temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanma başladı.

Basra'dan başlayıp Türkiye sınırı yakınındaki Fişhabur'a kadar uzanan ilk hat, Kerkük-Ceyhan hattına bağlanma ve Ceyhan limanı üzerinden petrol ihraç etme imkanı sunuyor.

Hadise-Banyas hattı ise Irak'ın batısından Suriye'nin Banyas limanına kadar uzanıyor ve Irak'a petrol ihracatında ek bir güzergah sağlıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Petrol Boru Hatları Projesi Hız Kazanıyor - Son Dakika

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