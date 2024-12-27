Irak'ta 100 Kürt Kadın ve Çocuk İçin Toplu Mezar Bulundu - Son Dakika
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Irak'ta 100 Kürt Kadın ve Çocuk İçin Toplu Mezar Bulundu

Irak\'ta 100 Kürt Kadın ve Çocuk İçin Toplu Mezar Bulundu

Irak'ın Muthanna vilayetinde 1980'lerde katledildiği tahmin edilen 100 kadar Kürt kadın ve çocuğun gömülü olduğu toplu mezar açıldı. Kazı sırasında, kadınların çocuklarına sarılarak öldürüldüğü ve infazların kısa mesafeden gerçekleştirildiği belirlendi. Bu toplu mezarın, Saddam Hüseyin'in Enfal operasyonunun kurbanlarına ait olduğu düşünülüyor. Bugünkü Irak hükümeti, Saddam döneminde 1 milyon 300 bin kişinin kaybolduğunu tahmin ediyor.

27.12.2024 22:59
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Irak'ta 1980'lerde katledildiği tahmin edilen 100 kadar Kürt kadın ve çocuğun toplu mezarı açıldı. Kadınların öldürülürken çocuklarına sarılması nedeniyle katledilen kişi sayısının tespitinin kolay olmadığı bildirildi.Irak'ta 1980'li yıllarda katledildiği tahmin edilen 100 kadar Kürt kadın ve çocuğun gömüldüğü toplu mezar açıldı. Ülkenin güneyinde, Suudi Arabistan sınırına yakın Muthanna vilayetindeki söz konusu toplu mezar, Tel Şeyh karayoluna 15-20 kilometre mesafede, ulaşımın kolay olmadığı bir bölgede bulunuyor.

Irak'ta toplu mezarlardan da sorumlu Şehitler Vakfı Direktörü Dia Karim, söz konusu mezarın 2019'da yine bu bölgede keşfedilene benzer ikinci bir toplu mezar olduğunu belirtti. Karim, toplu mezardaki ilk katmanın açılmasının ardından, kalıntıların tipik Kürt ilkbahar kıyafetleri giymiş kadın ve çocuklara ait olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Karim'ın verdiği bilgiye göre, söz konusu toplu mezarda yatanların Irak'ın kuzeyinde bulunan, bugün Bölgesel Kürt Yönetimi sınırları içinde yer alan Süleymaniye'ye bağlı Kalar bölgesinden Kürtler olma olasılığı yüksek. Karim, ilk tahminlere göre 100 kişiden fazla Kürdün gömülü olduğunu tahmin ettiklerini ancak cesetlerin çıkarılmasıyla sayının değişmesinin ihtimal dahilinde olduğunu da söyledi.

Saddam'ın Enfal operasyonunun kurbanları oldukları tahmin ediliyor

Dia Karim, ilk incelemelere göre katledilen Kürt kadın ve çocukların çoğunun kafasına kısa mesafeden kurşun sıkılarak infaz edildiklerini saptadıklarını, bazılarının ise diri diri toplu mezara gömülmüş olabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Toplu mezardaki kazı işlemlerini yöneten Ahmet Kuzay ise iskelet kalıntılarının çıkarılmasının oldukça güç olduğunu, nitekim pek çok kadının öldürülürken küçük çocuklarına sarılmasıyla kemiklerin birbirine geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Tel Şeyh yakınındaki toplu mezar kazısına katılan bir başka temsilci de söz konusu kalıntıların çıkarılmasına başlandığı sırada Saddam'ın ordusundan firar edenlerin konduğu ünlü Nugre Selman Cezaevi yakınında bir başka toplu mezar daha saptandığını duyurdu. 1980-1990'da 1 milyon 300 bin kişi kayboldu

Irak'ta dönemin Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, özellikle 1987-1988 yıllarında "Enfal" adını verdiği operasyon kapsamında 180 bin Iraklı Kürt vatandaşını katlettiği tahmin ediliyor. 3 bin kadar Kürt köyünü yerle bir ettiren ve Kürtlere yönelik kimyasal maddeli saldırılar da düzenleten Saddam Hüseyin, devrilmesinin ardından Enfal katliamının bir soykırım olduğu suçlamasıyla yargılanmış, 2006 yılında ise Şiilere yönelik düzenlediği katliamdan aldığı mahkumiyet sonrasında asılarak idam edilmişti.

Bugünkü Irak hükümeti, Saddam Hüseyin'in diktatörlüğü döneminde 1980-1990'lı yıllarda 1milyon 300 bin Irak vatandaşının ortadan kaybolduğunu tahmin ediyor.

AFP/ ETO,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Irak'ta 100 Kürt Kadın ve Çocuk İçin Toplu Mezar Bulundu - Son Dakika

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