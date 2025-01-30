Irak'ta 9 Uyuşturucu Kaçakçısına İdam Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ta 9 Uyuşturucu Kaçakçısına İdam Cezası

Irak mahkemesi, 186 kg uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine 9 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

30.01.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAĞDAT, 30 Ocak (Xinhua) -- Irak mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Yüksek Yargı Konseyi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 186 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından Merkez Ceza Mahkemesi 9 uyuşturucu satıcısı hakkında idam kararı verdi.

ABD'nin 2003 yılındaki işgalinden bu yana Irak'ı saran kaos ve çatışmalar, Irak hükümetlerinin uyuşturucu tehdidiyle etkili bir şekilde mücadele etmesini engelledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs 2023'te uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekerek, uyuşturucu ticaretinin terör için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini ve uyuşturucu satışının terör gölgesinde geliştiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Irak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta 9 Uyuşturucu Kaçakçısına İdam Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak
13:25 Katar Emiri Al Thani, Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
12:59 Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta 9 Uyuşturucu Kaçakçısına İdam Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.