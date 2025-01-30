Irak'ta 9 Uyuşturucu Kaçakçısına İdam Cezası

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BAĞDAT, 30 Ocak (Xinhua) -- Irak mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Yüksek Yargı Konseyi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 186 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından Merkez Ceza Mahkemesi 9 uyuşturucu satıcısı hakkında idam kararı verdi.

ABD'nin 2003 yılındaki işgalinden bu yana Irak'ı saran kaos ve çatışmalar, Irak hükümetlerinin uyuşturucu tehdidiyle etkili bir şekilde mücadele etmesini engelledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs 2023'te uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekerek, uyuşturucu ticaretinin terör için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini ve uyuşturucu satışının terör gölgesinde geliştiğini belirtmişti.