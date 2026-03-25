Irak'ta ABD Üssüne İHA Saldırısı

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "İslami Direniş" adlı yapı, başkent Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntüler, "Irak'ta İslami Direniş Savaş Medyası" adlı bir Telegram hesabı üzerinden yayımlandı.
Milis grubun Bağdat'taki Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısına ait görüntülerde, üste bulunan radar sistemleri ile savaş helikopterlerinin vurulduğu görülüyor.
Saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
