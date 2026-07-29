Irak'ta ABD ve Suudi Hava Saldırıları Sonrası Patlamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta ABD ve Suudi Hava Saldırıları Sonrası Patlamalar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basra ve Vasit vilayetlerinde İran yanlısı gruplara yönelik hava saldırıları sonrası patlamalar yaşandı.

ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik hava saldırılarının ardından, Basra vilayetinde ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Irak basınında çıkan haberlere göre, Basra vilayetinin ed-Deyr bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait operasyon merkezlerinden birinde, mühimmat depolarının da bulunduğu bir noktada patlama meydana geldi.

Vasit vilayetinin Suveyre ilçesinde ise İran yanlısı Nuceba Hareketi'ne ait El-Feth el-Mubin Kampı hedef alındı.

Irak'ta meydana gelen patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin Irak'ın doğusunda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmaları için yönlendirdiğini öne sürdüğü İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu???????.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Güncel, Basra, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta ABD ve Suudi Hava Saldırıları Sonrası Patlamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 06:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta ABD ve Suudi Hava Saldırıları Sonrası Patlamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.