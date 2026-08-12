Irak'ta Aşırı Sıcaklar Elektriği Artırıyor

Irak'ta ülke genelinde artan hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Iraklılar, elektrik ihtiyaçlarını karşılamak ve serinlemek için özel sektör tarafından işletilen mahalle jeneratörlerinden sağlanan elektriğe başvuruyor.

Bağdat'ın birçok mahallesinde faaliyet gösteren jeneratörler, özellikle klima ve diğer soğutma cihazlarının kullanılabilmesi için halkın önemli elektrik kaynaklarından biri haline geldi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle klima ve diğer soğutma cihazlarının kullanımı artarken, buna bağlı olarak elektrik tüketimi de yükseliyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Bağdat'ta halk, sıcak havanın etkisini azaltabilmek için elektrik ve soğutma imkanlarına bağımlı şekilde günlük yaşamlarını sürdürüyor.