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Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
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Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini yakınları ve protokol üyeleri karşıladı. Cenaze, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Irak\'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi
13.01.2024 - 19:29,
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IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri ve mülki erkan karşıladı. Karşılamada şehidin bazı yakınları baygınlık geçirdi. Şehit Atar'ın cenazesi, cenaze aracıyla Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki İkizce Merkez Camiinde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisinde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

Bekar olan şehit Murat Atar'ın, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika


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