Irak\'ta düzenlenen hava harekatında 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin 'Sevkan Çele' kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi" denildi.
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