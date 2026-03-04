(ANKARA) - Irak Elektrik Bakanlığı, Irak'ın tüm illerinde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.
Bağdat merkezli Irak Haber Ajansı'nın aktardığına göre Irak Elektrik Bakanlığı, Irak'ta elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın tüm illerinde elektrik tamamen kesildi. Nedenleri araştırmak ve belirlemek için çalışmalar devam ediyor ve kesilen istasyon ve hatların yeniden faaliyete geçirilmesi için adımlar atıldı" ifadelerine yer verildi.
