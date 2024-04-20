- Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
CENTCOM: "ABD'nin Irak'ta saldırı düzenlediği bilgisi doğru değil"
BAĞDAT - Irak'ın Babil kentinde İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin askeri üssünde patlama meydana geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin üsse yönelik saldırı düzenlediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil'de İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin Kalso askeri üssü hedef alındı. Patlama sesleri yükselen askeri üssünde yangın çıktı. Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, askeri üssünde maddi hasar meydana geldiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları ise üsse yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini, Haşdi Şabi üyesi 1 kişinin öldüğünü, 6'sının yaralandığını aktardı.
"Saldırıyı ABD gerçekleştirmedi"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu üssü saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin Irak'ta hava saldırısı düzenlediği iddialarından haberdarız. Bu iddialar doğru değil. ABD bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi" ifadeleri kullanıldı.
Hamas saldırıyı kınadı
Hamas Hareketinden yapılan açıklamada ise Irak'taki saldırının şiddetle kınandığı, bunun Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen Nazi savaşına sağladığı askeri malzeme ve destekle bölgedeki tırmandırmadan Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Irak'taki İran yanlısı gruplar, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırıları arttırmıştı. ABD de saldırılara misilleme yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Haşdi Şabi Üssünde Patlama: ABD'nin Saldırı Düzenlediği İddiası Doğru Değil - Son Dakika
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