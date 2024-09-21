Irak\'ta Hava Harekatı: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.