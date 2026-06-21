Irak'ta İHA Düşüşü: Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Irak'ta İHA Düşüşü: Can Kaybı Yok

21.06.2026 11:07
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Irak Meclis Başkanı'nın evine yakın bir bölgede düşen İHA, yangın çıkardı ama can kaybı yaşanmadı.

BAĞDAT, 21 Haziran (Xinhua) -- Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin Anbar vilayetine bağlı Karma ilçesinde yer alan konutunun yakınlarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Anbar Emniyet Müdürlüğü'nden Albay Yasin el-Duleymi cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İHA'nın konutun yaklaşık 150 metre yakınına düştüğünü ifade etti.

İHA'nın düşmesinin ardından bölgedeki sazlık ve bataklık alanda çıkan yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polis kaynakları, güvenlik güçlerinin İHA'nın tipi ve menşeini belirlemek amacıyla kaza alanındaki enkaz parçalarını teknik incelemeye aldığını ve yetkililerin sorumluları tespit etmek için çalışma başlattığını ifade etti.

Meclis Başkanı veya hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Irak'ta İHA Düşüşü: Can Kaybı Yok - Son Dakika

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