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Irak'ta İran'a yönelik füze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Irak'ta İran'a yönelik füze saldırıları protesto edildi

Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti. Protestolarda saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve İran'ın sivilleri hedef alan saldırısı kınandı. Ayrıca, Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları İran mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Irak\'ta İran\'a yönelik füze saldırıları protesto edildi
23.01.2024 - 21:29,
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Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti.

Süleymaniye kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İran'ın saldırısında hayatını kaybeden Erbilli iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki kızı Jina'nın fotoğrafları taşıdı.

Gösteriye katılanlar, "Düşmanlığınızı asılsız gerekçelerin altında saklamayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Çok sayıda çocuğun da katıldığı Halepçe'deki protestoda ise İran'ın sivilleri hedef alan saldırısını kınayan pankartlar ve yaşamını yitiren Dizeyi ile bebeğinin fotoğrafları yer aldı.

Öte yandan, Erbil Sivil Savunma ekibi, İran'ın balistik füzelerle hedef aldığı Dizeyi'nin evindeki arama çalışmalarının sekizinci gününün sona erdiği ve Jina'nın Filipinli bakıcısının cesedine ulaşılamadığını duyurdu.

İran'ın saldırısı Erbil ve Duhok kent merkezleri olmak üzere çeşitli ilçelerde de binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları da İran mallarının ithalatı ve kullanımının boykot edilmesi, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Saldırının ardından Erbil ve Duhok'ta 3 günlük yas ilan edilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyinin açıklamasında, DMO'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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