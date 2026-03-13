Irak'ta KC-135 Uçağı Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Irak'ta KC-135 Uçağı Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti

13.03.2026 14:28
12 Mart'ta Irak'ta düşen KC-135 uçağında 4 asker hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 uçağında dört askerin hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"12 Mart'ta saat 14: 00 civarında bir ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısında düştü. Kurtarma çalışmaları devam ederken, uçaktaki altı mürettebattan dördünün hayatını kaybettiği doğrulandı. Olay soruşturulmaktadır. Ancak uçağın düşmesi düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle olmadı. Askerlerin kimlikleri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonraya kadar açıklanmayacaktır."

Kaynak: ANKA

Havacılık, Güvenlik, Güncel, Irak, Kaza, Son Dakika

Irak'ta KC-135 Uçağı Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti
