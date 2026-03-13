İrak'ta KC-135 Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrak'ta KC-135 Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti

13.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, Irak'ta düşen KC-135 uçağındaki 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan, gece Irak'ın batısında düşen, ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağının mürettebatına ilişkin açıklama yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Medya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrak'ta KC-135 Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:40:54. #7.13#
SON DAKİKA: İrak'ta KC-135 Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.