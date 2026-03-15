Irak'ta Petrol İhracatı Krizi

15.03.2026 14:48
Irak, IKBY'nin onay vermemesi nedeniyle kuzey hattı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatamıyor.

Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını, ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) buna şu aşamada onay vermediğini açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde haber ajansları, medya kuruluşları ve milletvekillerinden gelen sorular üzerine kuzey hattı üzerinden ihracat konusuna açıklık getirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle oluşan kaybı azaltmak amacıyla Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlatılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Bakanlık, krizinin başından bu yana IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Irak Petrol Bakanlığının Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihracatına hazır olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak, mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç edildiği, söz konusu boru hattının toplam kapasitesinin ise günlük yaklaşık 900 bin varil olduğu kaydedildi.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının şu aşamada ihracatın yeniden başlatılmasını reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, söz konusu şartların ihracat yeniden başladıktan sonra da müzakere edilebileceğini, ihracattaki gecikmenin Irak'ın güney terminallerinden yapılan sevkiyatın durması nedeniyle oluşan mali kaybı telafi etme imkanını azaltacağını vurguladı.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yinelendi.

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
