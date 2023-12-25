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Irak'ta şehit olan Teğmen Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan Teğmen Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı, askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirildi. Şehit Günay'ın naaşı, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Irak\'ta şehit olan Teğmen Günay\'ın naaşı Afyonkarahisar\'a getirildi
25.12.2023 - 23:56,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Şehit Günay'ın naaşı, yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak'ta şehit olan Teğmen Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika


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