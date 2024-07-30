Irak'ta Şii milis gücüne ait karargah hava saldırısına uğradı

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Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait karargahın hava saldırısına uğradığı iddia edildi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Babil'e bağlı Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi karargahı hava saldırısına maruz kaldı.

ABD uçaklarınca yapıldığı ileri sürülen saldırıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'den de söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.