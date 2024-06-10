Irak\'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

IRAK'ın Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.
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