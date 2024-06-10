Irak'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Irak'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay adlı şahıs hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Karatay'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek Silopi ilçesinde defnedilecek.

10.06.2024 17:48
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IRAK'ın Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

Irak\'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Irak'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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