Irak'ta Uyuşturucu ile Mücadele: 14.438 Tutuklama

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BAĞDAT, 29 Aralık (Xinhua) -- Irak İçişleri Bakanlığı, 2024 yılında 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini ve uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olarak 14.438 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Irak yargı makamlarının verdiği 8.930 kararda, 144 uluslararası uyuşturucu kaçakçısının idam cezasına, 454 yerel satıcının ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 11 uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü, 33 kişinin yaralandığı, Irak güvenlik güçlerinden ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 1.423 araç, 365 tüfek, 765 tabanca ve 153 el bombası ele geçirdiği belirtildi.

2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan kaos ve çatışma ortamı nedeniyle Irak hükümetleri uyuşturucu tehdidiyle etkin şekilde mücadele edemedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, mayıs 2023'te uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekerek, uyuşturucu ticaretinin terör için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini ve uyuşturucu satışının terör gölgesinde geliştiğini belirtmişti.