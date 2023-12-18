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Irak'ta yerel seçimler için sandıklar kuruldu - Son Dakika
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Irak'ta yerel seçimler için sandıklar kuruldu

Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçimler için sandıklar kuruldu ve oy verme işlemi başladı. Başkent Bağdat olmak üzere güney kentleriyle, doğudan Diyala ve kuzeyden Salahaddin, Kerkük ve Musul'da yerel seçimler için sandık kuruldu. Irak'ta 2 gün önce 'özel oylama' kapsamında güvenlik güçleri ve iç gömenler oylarını kullanmıştı. Federal bir yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor. Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı. Irak'taki vilayet meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip. Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erecek. Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise, bu seçimleri boykot ediyor. Vilayet meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı. Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte 'yüksek alarm' seviyesine geçildi.

Irak\'ta yerel seçimler için sandıklar kuruldu
18.12.2023 - 07:11,
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Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçimler için sandıklar kuruldu ve oy verme işlemi başladı.

Başkent Bağdat olmak üzere güney kentleriyle, doğudan Diyala ve kuzeyden Salahaddin, Kerkük ve Musul'da yerel seçimler için sandık kuruldu.

Irak'ta 2 gün önce "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri ve iç gömenler oylarını kullanmıştı.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki vilayet meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip. Oy verme işlemi saat 18;00'de sona erecek.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise, bu seçimleri boykot ediyor.

Vilayet meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.

Kaynak: AA
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Kerkük, Irak, Son Dakika

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