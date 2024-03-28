Irak'taki hapishanelerde aşırı kalabalık sorunu

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BAĞDAT, 28 Mart (Xinhua) -- Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi, ülkedeki hapishanelerde en önemli sorunun aşırı kalabalık olduğunu kaydetti.

Irak'ta devlete ait El-Sabah gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre komite, hapishanelerde cezası infaz edilmemiş yaklaşık 8.000 idam mahkumunun bulunduğunu vurguladı.

El-Sabah'a konuşan komite üyesi Zuhayir Fatlavi, bazı hapishanelerde kapasitenin iki katından fazla tutuklunun bulunduğunu ve bu durumun sağlık hizmetleri ve yemek kalitesi gibi hizmetleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Fatlavi, "2014 yılından bu yana verilen idam cezalarının büyük bir bölümü henüz infaz edilmedi. Terör suçlarından dolayı idam cezasına çarptırılan yaklaşık 8.000 mahkum var" dedi.

Gazeteye göre Fatlavi, hapishanelerdeki yoğunluk sorununun çözümü için cumhurbaşkanlığı makamına, idam mahkumlarını hapishanelerde tutmak yerine ölüm cezalarını onama çağrısı yaptı.