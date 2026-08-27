Irak'taki Koalisyon Güçleri 30 Eylül'de Çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'taki Koalisyon Güçleri 30 Eylül'de Çekiliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 30 Eylül'de çekilme sürecini tamamlayacağını açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin 30 Eylül'de tamamlanacağını söyledi.

Numani, devlet televizyonu el-Irakiyye'ye yaptığı açıklamada, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Koalisyon bünyesinde görev yapan Alman güçlerinin Erbil'den çekilme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Numani, Irak ordusunun karadan ve havadan intikal çalışmalarını denetlediğine işaret etti.

Alman güçleri tarafından Erbil Havalimanı'nda kullanılan yerlerin Erbil Havalimanı yönetimine teslim edileceğini dile getiren Numani, diğer askeri noktaların ise Peşmerge güçlerine teslim edileceğini ifade etti.

Numani, askeri üslerin ise Uluslararası Koalisyon güçlerinin görevini tamamlamasının ardından Irak Savunma Bakanlığı tarafından teslim alınacağını belirtti.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme çalışmalarının 30 Eylül'de tamamlanacağına dikkati çeken Numani, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin, 30 Eylül'den sonra koalisyon ülkeleriyle ilişkilerin niteliğini belirlemek için bir komitenin kurulması talimatı verdiğini kaydetti.

Numani, gelecekte koalisyon ülkeleriyle ilişkinin ise özellikle istihbarat, bilgi alışverişi ve silahlanma programları alanlarında devam edecek koordinasyon ve iş birliğine dayalı olacağına vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önceki açıklamalarında, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Eylül, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki Koalisyon Güçleri 30 Eylül'de Çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 01:43:35. #7.13#
SON DAKİKA: Irak'taki Koalisyon Güçleri 30 Eylül'de Çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement