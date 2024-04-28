Irak'taki Türk vatandaşlarının durumu sakin - Son Dakika
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Irak'taki Türk vatandaşlarının durumu sakin

Irak\'taki Türk vatandaşlarının durumu sakin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumunun sakin olduğunu belirtti. Keçeli, Türk şirketlerinin de yer aldığı Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunması üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ve gerekli destek sağlandığını ifade etti. Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan İHA saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

28.04.2024 20:35
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, " Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.

İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.

Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün yaralandığını söylemişti.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'taki Türk vatandaşlarının durumu sakin - Son Dakika

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