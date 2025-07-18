Irak'taki Yangında Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

VASIT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut kentinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından hasar görmüş bir bina görülüyor, 17 Temmuz 2025.
İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, feci yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)
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