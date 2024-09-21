Irak'tan Lübnan'a İkinci Yardım Uçuşu

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Irak, çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan müdahale ile patlatıldığı Lübnan'a yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Irak'tan son bir hafta içinde ikinci kez gönderilen yardım ve tıbbi malzeme yüklü uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na iniş yaptı.

Irak, çağrı cihazlarının patlatıldığı Lübnan'a çarşamba günü de tıbbi malzeme ve acil yardım ekipleri göndermişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye tırmandı.

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi

hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.