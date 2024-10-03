Irak'tan Lübnan ve Gazze'ye Bağış

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve kabine üyeleri bu ayki maaşlarını Lübnan ve Gazze halkı için bağışlama kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Sudani ve Bakanların, bir aylık maaşlarını Lübnan ile Gazze halkı için bağışlama kararı aldığı belirtildi.

Irak hükümeti ayrıca Lübnan ve Gazze'ye bağış yapılması için de banka hesabı açıldığını duyurdu.

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, son 10 günde Bağdat ve Necef Havalimanları ile El-Kaim Sınır Kapısı üzerinden yaklaşık 5 bin Lübnanlının ülkeye giriş işlemlerinin yapıldığını açıkladı.