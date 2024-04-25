Irak Türkmen Cephesi\'nin 29. kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 29'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezindeki Bolivard salonunda düzenlenen törene, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük yerel yönetim yetkilileri, ITC yürütme kurulu ve siyasi büro üyeleri ile parti temsilcilerinin yanı sıra Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Basına konuşan Turan, 29 yıl önce Türkmen siyasi hareketinin güçlendirilmesi ve tüm siyasi partilerin birleşmesini sağlamak için ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil kentinde kurulduğunu söyledi.

Dönemin dikta rejimi Saddam'a karşı durmanın yanında Irak toprak bütünlüğünü savunmanın bu kuruluşun ana amacı olduğunu hatırlatan Turan, kuruluşunun üzerinden on yıllar geçmesine rağmen Türkmenlerin ana ilkelerinden taviz vermediklerini ifade etti.

ITC'nin Irak Türkmenlerinin haklarını savunmak için devam eden bir mücadele kervanı olduğunu aktaran Turan, kurulduğu gün gibi bugün de ITC'nin temel ilke ve prensiplerine bağlı kaldığını dile getirdi.

Turan, Irak Türkmen Cephesi'nin Irak ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde siyasi başarı elde ettiğini ancak bu başarının tüm Türkmenlerin başarısı olduğuna vurgu yaptı.