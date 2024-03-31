Irak Türkmen lideri İHA saldırısında öldürüldü, PKK suçlanıyor

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Süleymaniye'ye bağlı Kifri'deki Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un insansız hava aracıyla (İHA) öldürülmesinin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu açıkladı.
Irak Meclisi Türkmen Grubu adına yazılı açıklama yapan Salihi, Süleymaniye'ye bağlı Kifri ilçesinde Türkmen Beyat aşireti lideri Hüseyin Alluş'un İHA ile terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirterek, Kifri'de Türkmenlerin can güvenliğinden Başbakan, siyasi gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) sorumlu tuttuklarını kaydetti.
"PKK çeteleri Irak'ta sivil Türkmenlerin planlı bir şekilde kanını akıtıyor." ifadesini kullanan Salihi, terör örgütünün bölgeden kovulması için Kürdistan Yurtseverler Birliğini ciddi dayanışma göstermeye çağırdı.
ITC, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un Süleymaniye'de İHA ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanı'ndan saldırının soruşturulması talebinde bulunmuştu.
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