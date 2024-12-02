Irak, Ürdün Sınırına Zırhlı Birlik Sevk Etti

(ANKARA) - Irak Savunma Bakanlığı, sınır savunması için bugün Irak- Ürdün sınırındaki Kaim bölgesine çok sayıda zırhlı birlik sevk edildiğini açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı, sınır savunması için bugün Irak-Ürdün sınırındaki Kaim bölgesine çok sayıda zırhlı birlik sevk edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, zırhlı birliklerin Irak'ın Suriye sınırından Ürdün sınırına kadar olan alanı desteklemek ve alanda güvenliği sağlamak için harekete geçtiği belirtildi. Irak'ın bu hamlesi, Musul'un batısındaki kuzey kesimin zırhlı birliklerle güçlendirilmesinin ardından atıldı.
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