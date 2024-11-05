Irak ve Azerbaycan'dan Bölgesel Gelişmelere Dair Görüşme

Güncel

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hüseyin, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin geliştirilmesini ele alan Hüseyin ve Bayramov, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.

Iraklı Bakan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının Orta Doğu'ya yayılmasının önlenmesi gerektiğini ve ülkesinin bunun risklerinden arındırılmasının önemini dile getirdi.

Irak'ın bu saldırılarda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini tekrarlayan Hüseyin, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüşmesinde, 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) da değindi.