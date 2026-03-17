Irak ve IKBY, Petrol İhracatında Anlaştı
Irak ve IKBY, Petrol İhracatında Anlaştı

17.03.2026 23:19
Irak ve Erbil, Ceyhan Limanı'na petrol ihracatını yarın başlatma kararı aldı.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı'na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10: 00'da başlayacak." diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak'ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
