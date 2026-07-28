Irak ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin önemine ve yeni projelere değindi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, " Türkiye, sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip, Irak tüm bunları değerlendirip istifade edebilir." dedi.

Bakan Hüseyin, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Hüseyin, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarılı geçmesinden övgüyle söz ederek Türkiye'yi tebrik etti.

Irak ve Türkiye arasında önemli kültürel, tarihi, kardeşlik ve sosyal anlamda çok derin bir bağ olduğunu kaydeden Hüseyin, iki ülke arasında 2024 ve 2025 yıllarında önemli 39 mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Hüseyin, Irak'ın yeni hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkilere uzun vadeli önem verdiğini, bu ilişkileri özellikle Orta Doğu'da cereyan eden gelişmeler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını göz önünde bulundurarak değerlendirdiğini kaydetti.

"Türkiye, sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Irak'ın tüm bunları değerlendirip istifade edebilir. Buna karşı Irak birçok yeraltı zenginliği ve petrolle sahip." diyen Hüseyin, dünyanın yeni bir ekonomik bakış açısına girdiği dönemde bugün yaptıkları toplantının önemini vurguladı.

"Kalkınma Yolu Projesi, Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik ticari bir projedir"

Hüseyin, dünyada ekonomi, siyaset ve güvenliğin yeniden tanımlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün dünyada ulaşım ve ticaret haritaları yeniden çiziliyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi şu an en önemli proje. Bu proje Orta Doğuyu ticari ve ekonomik anlamda birbirine bağlayan stratejik bir proje. Dünyada birçok ticari ve ekonomik ulaşım yolları var ancak Kalkınma Yolu projesi en ekonomik ulaşım yolunu teşkil ediyor."

Hüseyin, hafta başında, Irak ve Türkiye arasındaki su anlaşmasının aktifleşmesi ve hayata geçirilmesini Irak Bakanlar Kurulunun onayladığını ve bu alanda yatırımların desteklenmesine eylül ayının başından itibaren başlanacağını ve ilgili Türk şirketlerinin çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dair ise Hüseyin, "Bildiğiniz üzere iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 14 milyar 341 milyon 727 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda ticaret hacminin daha da artması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Irak, Türk müteahhitler için dünyadaki üçüncü en büyük pazar konumunda

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasının önündeki engellerin başında Irak ve Türkiye arasındaki kara sınır kapılarının sayısının yetersiz olması geldiğini, diğer bir engelin Iraklı yolcuların seyahatlerinde karşılaştıkları zorluklar olduğunu söyleyen Hüseyin şunları ifade etti:

"Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda Irak vatandaşlarına yönelik vize kolaylıklarının sağlanması yönünde adımlar atılmıştır. Ayrıca bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli imkanların sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Irak'ın, Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan alternatif kara koridorları oluşturma çabaları da bu ve benzeri engellerin aşılmasına katkı sağlayacaktır."

Hüseyin, Türk şirketlerin 2025'te Irak'ta 1145 proje hayata geçirdiğini, bu projelerin toplam değerinin 36,6 milyar dolara ulaştığını ve Irak'ın Türk müteahhitler için dünyadaki üçüncü en büyük pazar konumuna geldiğini belirtti.

Irak hükümetinin Kerkük–Ceyhan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı konusuna ilişkin de Hüseyin, "Irak, petrolünün Türkiye üzerinden kesintisiz şekilde taşınmasını güvence altına alacak geçici protokolü en kısa sürede imzalama konusunda kararlıdır. Kuşkusuz Türk şirketleri de bu alanda önemli bir rol üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı Özgür Özel, 200’ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti’ye katılacağını açıkladı
Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak Özgür Özel’den “İmamoğlu“ çıkışı Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı
Malatya’da işçi yatakhanede asılı bulundu Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu

19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 19:53:20. #7.13#
SON DAKİKA: Irak ve Türkiye Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.