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Irak, Yemen'deki hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Irak, Yemen'deki hava saldırılarını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını kınadığını açıkladı. Açıklamada, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerekliliği vurgulanırken, Yemen'e yapılan saldırının da kınandığı belirtildi. Ayrıca, saldırı alanının genişletilmesinin soruna çözüm olmayacağı ve savaşın kapsamının genişletilmesine yol açacağı ifade edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen saldırgan ve acımasız savaşı durdurma çağrısı yaptı.

Irak, Yemen\'deki hava saldırılarını kınadı
12.01.2024 - 14:47,
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Irak, Yemen'deki bazı noktalara düzenlenen hava saldırılarını kınadığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının gerekliliğini teyit ederken, Yemen'e ve onun egemenliğine yönelik saldırıyı da kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı alanının genişletilmesinin soruna çözüm olmayacağı belirtilen açıklamada, bunun savaşın kapsamının genişletilmesine yol açacağı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), "sorumluluğunu yerine getirerek Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen saldırgan ve acımasız savaşı durdurmaya yönelik bir karar alınması" çağrısında bulunuldu.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA
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