Iraklı Turistin Unuttuğu Çanta Bulundu - Son Dakika
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Iraklı Turistin Unuttuğu Çanta Bulundu

Iraklı Turistin Unuttuğu Çanta Bulundu

Türkiye'ye gezmeye gelen Iraklı turist Omar Ahmed Mohammed, Sultanahmet Meydanı'nda içinde 130 bin lira değerinde para ve pasaportu olan çantayı bankta unuttu. Çanta, Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

06.08.2024 17:17
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Türkiye'ye gezmeye gelen Iraklı turist Omar Ahmed Mohammed, Sultanahmet Meydanı'nda içinde 130 bin lira değerinde para ve pasaportu olan çantayı bankta unuttu. Alman Çeşmesi yakınlarındaki bankta unutulan çantayı Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri bularak polise haber verdi. Pasaportundan ulaşılan Iraklı turiste çantası teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Mohammed, ekiplere teşekkür etti.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi yakınlarında bulunan bank üzerinde unutulmuş bir çanta bulundu. Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri tarafından fark edilen içerisinde pasaport ve para bulunan çanta, hemen olay yerine çağrılan Turizm Polisi ekiplerine teslim edildi. Pasaport üzerindeki bilgiler doğrultusunda çantasının sahibi olan turist, kısa sürede bulundu. Çantasını geri alan Irak Asıllı turist Omar Ahmed Mohammed, büyük sevinç yaşadı. Çantanın içinde 130 bin lira değerinde Türk Lirası ve yabancı para olduğu öğrenildi. Ülkesinde muhasebeci olduğunu söyleyen Mohammed, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi. Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerinin duyarlılığına teşekkür eden turist, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

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