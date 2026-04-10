İran'a 48 Ton Yardım Malzemesi Gönderildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'a 48 Ton Yardım Malzemesi Gönderildi

10.04.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, İran Kızılayına 48 ton yardım malzemesi göndermek için 4 tırı uğurladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İran Kızılayının talebi üzerine barınma, hijyen malzemesi ve travma kitlerinden oluşan 48 ton malzemenin yer aldığı 4 tırın bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Türk Kızılayın İran'a yönelik saldırılardan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı, içerisinde barınma, hijyen ve travma kitinden oluşan 48 ton yardım malzemesinin bulunduğu 4 tırın uğurlanması için Ankara Kızılay Lojistik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan çatışmaların en ağır bedelini sivillerin ödediğini belirterek, savaşların sona ermesi çağrısını yinelediklerini söyledi.

Yılmaz, sivil halkın korunması ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için İran Kızılayı ve Lübnan Kızılhaçı ile ilk günden itibaren irtibat halinde olduklarını anımsattı.

"Yardımlarımızı devam ettireceğiz"

Yılmaz, yardım malzemelerine ilişkin şunları kaydetti:

"İran Kızılayının bu hafta barınma, hijyen malzemesi ve travma kitleriyle ilgili ihtiyaçları olduğunu belirtmesi üzerine hızlı bir şekilde koordine olduk. 48 ton malzemenin olduğu 4 yardım tırını uğurlayacağız. Bu bir başlangıç, ihtiyaçlar devam ettikçe neye ihtiyacınız var sorumuz da devam edecek. İran Kızılayı ile yaptığımız konuşmalara göre 90 milyonluk nüfusun yaklaşık 3,6'sı yerinden edilmiş durumda. 62 bin konut, 20 bini aşkın ticari birim yok olmuş durumda. Hayatını kaybedenler, yaralananlar var. İran Kızılayının 17 hizmet merkezi, 94 ambulansı, 3 helikopteri yara almış durumda. Çevremizde çatışma, savaş nedeniyle mağdur olan tüm ulusal cemiyetlerle irtibat halinde yardımlarımızı devam ettiriyor olacağız."

Gazze ve Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, her gün 30 bin sıcak yemek dağıtımına devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sonja Veronica Björklund'ın da bir konuşma yaptığı törende, insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, Ankara Kızılay Lojistik Merkezi'nden uğurlandı.

Sevk edilen malzemeler, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran Kızılayına teslim edilecek.

Kaynak: AA

Fatma Meriç Yılmaz, Savaş ve Çatışma, Kızılay, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:55:12. #7.12#
SON DAKİKA: İran'a 48 Ton Yardım Malzemesi Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.