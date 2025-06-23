İran'a Saldırı Bedeli Aşırı Olacak

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a yönelik saldırının bedelinin çok ağır olacağını söyledi.

Kasım, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "İran, haklı olduğu ve saldırıya uğradığı için mutlaka galip gelecektir. İran'a yönelik saldırının bedeli çok ağır olacak, çünkü tüm bölge tehlike altında." diye konuştu.

İran halkının birlik içinde hareket ettiğini söyleyen Kasım, İran halkının, ABD- İsrail saldırılarına karşı birleşmek adına kendi içindeki farklılıkları bir kenara bıraktığını dile getirdi.

Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik sözlerini eleştiren Kasım, "Trump'ın İmam Hamaney'i hedef alan tehdidi alçakça bir davranış olduğu kadar, aynı zamanda zayıflığın da açık bir göstergesidir." dedi.

ABD Başkanı'nın "Hamaney'in Müslümanlar ve dünya üzerindeki etkili konumundan habersiz olduğunu" iddia eden Kasım, Trump'ın bu tür tehditlerin doğurabileceği tehlikeli sonuçları da bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.