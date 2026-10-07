İran'a yönelik saldırılarda en az 81 ABD hava aracı hasar gördü ya da kayboldu - Son Dakika
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İran'a yönelik saldırılarda en az 81 ABD hava aracı hasar gördü ya da kayboldu

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CRS raporuna göre, 28 Şubat'tan bu yana İran saldırılarında en az 81 ABD hava aracı hasar gördü veya kayboldu. En büyük kayıp en az 45 MQ-9 Reaper İHA'da yaşandı; 3 milyar 300 milyon dolarlık hava aracı için savunma sanayisine yenileme uyarısı yapıldı.

ABD Kongresi tarafından yapılan araştırmada, şubat ayının sonundan bu yana İran'a yönelik saldırılarda ABD ordusuna ait en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü.

Tarafsız Kongre Araştırma Servisi (CRS) tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarda ABD'ye ait en az 81 sabit ya da döner kanatlı uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) hasar gördü veya kayboldu.

Ekim ayında güncellenen raporda, yeni güncellemelerle bu sayının artabileceği belirtildi.

ABD'nin İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bu yana yaşanan kayıpların derlendiği raporda, söz konusu hava araçlarının 3 milyar 300 milyon dolar değerinde olduğu bilgisi yer aldı.

CRS'nin raporunda ayrıca, en büyük kaybın MQ-9 Reaper İHA'larında yaşandığı ve İran'a düzenlenen saldırılarda bunlardan en az 45'inin kaybedildiği bildirildi.

12 F-15E Strike Eagle uçağının da kayıp listesinde yer aldığı, bunlardan 3'ünün mart ayında Kuveyt hava sahası üzerinde dost ateşiyle imha edildiği raporda vurgulandı.

Diğer kayıplar veya hasarlar arasında bir F-35A Lightning II, iki A-10 Thunderbolt II, yedi KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı ve bir E-3 Sentry havadan uyarı ve kontrol uçağı bulunuyor.

Bu veriler, 28 Şubat'tan bu yana Pentagon kayıtları, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) açıklamaları, askeri müfettiş genelinin bulguları ve basın haberlerinden derlenen operasyonel olayları bir araya getiriyor.

Raporda, ABD savunma sanayisi tabanında potansiyel baskılara dikkat çekilirken, Pentagon'un kayıp uçakları hızlı şekilde yenileyip yenileyemeyeceği konusunda da uyarılar yer alıyor.

Kaynak: AA
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