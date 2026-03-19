İran-AB Görüşmesi: Saldırılar ve Bölgesel Gelişmeler

19.03.2026 01:00
İran ve AB, ABD-İsrail saldırılarının bölgesel ve uluslararası etkilerini görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki gelişmelerin yanı sıra bunun bölgesel ve uluslararası etkileri ve sonuçlarını görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi ile Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve bunun bölgesel ve uluslararası etkileri ve sonuçlarını ele aldı.

Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'da hastanelere, okullara, altyapıya ve konutlara saldırdığını belirterek, tüm ülkelerin bu "suçları" kınaması gerektiğini, İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini tüm gücüyle savunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Bazı Avrupa ülkeleri ve üst düzey AB yetkililerinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına karşı sergilediği tavrı "ikircikli ve aldatıcı" olarak nitelendiren Erakçi, ABD ve İsrail'e verilecek bir destek veya tavizin, İran halkına karşı işlenen "suçlara ortak olmak anlamına geleceğini" ifade etti.

Erakçi, "Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması, ABD-Siyonist dayatma savaşının bir sonucudur ve Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri bölgedeki barış ve güvenlikten endişe duyuyorlarsa, sorumsuz tutumlar sergilemek yerine, saldırganlara baskı uygulamaya ve İran halkına karşı askeri saldırganlıklarını durdurmaya çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kallas da savaşın güvenlik, insani ve ekonomik sonuçları hakkındaki endişesini dile getirerek, savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki Avrupa Birliği'nin tutumunu vurguladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
FED, faizi sabit bıraktıa
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
