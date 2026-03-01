İran ABD Hedeflerine Saldırı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaat 4" operasyonunun beşinci dalgasında ABD deniz ve üs hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Hint Okyanusu'nda ABD gemilerine mühimmat taşıdığı belirtilen MSP gemisi, Cebel Ali açıklarında 4 İHA ile vuruldu, ağır hasar alarak devre dışı kaldı. Abdullah el-Mübarek bölgesindeki ABD deniz üssü, 4 balistik füze ve 12 İHA ile hedef alındı ve çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti. Hint Okyanusu'nda yakıt ikmali görevi yaptığı belirtilen MST sınıfı ABD destek gemisi, İran'ın "Gadr-380" füzeleriyle vuruldu.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin operasyonlarının devam edeceği ve ABD güçlerine karşı saldırıların süreceği belirtildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.