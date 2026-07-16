İran, ABD Hedeflerini Vurdu

(ANKARA) - ABD'nin gece boyunca Körfez hattında İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu, taraflar arasındaki ateşkese rağmen yeniden başlayan çatışmaların altıncı gününde düzenlediği saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "masum denizcileri tehdit etme gücünü zayıflatmak" amacıyla yapıldığını, ülkenin çeşitli bölgelerine altı saat süren yoğun bir saldırı dalgası düzenlediğini ifade etti.

İran'ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, ülkeye fayda sağlamayan anlaşmalara bağlı kalmaları için bir neden olmadığını söyledi. Kalibaf, İran'ın ulusal güvenliğinin Hürmüz Boğazı'nda "İran'ın kendi düzenlemelerini" sürdürmesine bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son saldırılarda İran'ın Bandar Abbas liman kenti ile Büyük Tunb Adası da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki komuta merkezleri, hava savunma sistemleri ve kıyı gözetleme tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

İran devlet medyası ise ülkenin çeşitli yerlerinden patlama sesleri duyulduğunu ve başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Saldırıların ardından İran Körfez'in diğer kıyısına misilleme saldırıları düzenlerken ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinden de açıklamalar geldi. Kuveyt ordusu insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıları engellediğini duyururken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısında bulundu.

İran ordusu ayrıca son saldırı dalgasında Ürdün'deki ABD'ye ait haberleşme sistemleri ile yakıt depolama tesislerini de hedef aldığını açıkladı.

Bunun yanı sıra ABD, çarşamba günü Curaçao bayraklı ve yük taşımayan bir petrol tankerini ateş açarak etkisiz hale getirdi. CENTCOM, tankerin İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını ihlal ederek abluka altındaki bir limanına doğru ilerlemeye çalıştığını öne sürdü.