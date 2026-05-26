İran, ABD İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
İran, ABD İHA'sını Düşürdü

26.05.2026 11:32
İran, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü ve F-35'i bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı.

İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, bir F-35 savaş uçağını da hedef alarak bölgeden uzaklaşmaya zorladığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, İran hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA tespit edilerek vuruldu.

Ayrıca, bir RQ-4 tipi İHA ile bir F-35 savaş uçağına da ateş açıldığı ve söz konusu uçakların bölgeden uzaklaşarak hava sahasını terk ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika'nın saldırgan ordusundan gelebilecek herhangi bir ateşkes ihlaline karşı uyarıda bulunmakla birlikte, karşılık verme hakkını meşru ve kesin olarak kabul etmektedir."

Kaynak: AA

