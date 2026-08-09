İran ABD ile Görüşmelere Başlamayacak

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile Washington arasında doğrudan görüşme yapılmadığını belirterek, ABD'nin haziran ayında imzalanan geçici anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde İran'ın ABD ile müzakerelere başlamayacağını açıkladı. Arakçi, taraflar arasında arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

İran Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Abbas Arakçi, Tahran ile Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusunda varılacak anlaşmanın "son aşamada" olduğunu ancak söz konusu anlaşmanın stratejik su yolunun yeniden açılmasını sağlamayacağını söyledi.

Arakçi, Tahran ile Washington arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, ABD'nin haziran ayında imzalanan geçici anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde İran'ın ABD ile görüşmelere başlamayacağını ifade etti. Abbas Arakçi, buna karşın taraflar arasında arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI ANLAŞMASI "SON AŞAMADA"

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere ilişkin de anlaşmanın "son aşamada" olduğu yönündeki İran'ın tutumunu yineleyen Arakçi, ancak söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, anlaşmanın ABD'nin diğer koşulları yerine getirmesinin ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının ardından kullanılacak yeni deniz taşımacılığı güzergahlarını belirleyeceğini ifade etti.