İran, ABD ile Katar üzerinden temas kurdu - Son Dakika
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İran, ABD ile Katar üzerinden temas kurdu

14.06.2026 18:00
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İran, İsrail'in Beyrut saldırısı öncesinde Katar ile ABD'ye ilettiği talepleri ile irtibatta.

İran'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısı öncesinde, Katar heyeti üzerinden ABD ile irtibat halinde olduğu belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin İsrail'in Dahiye saldırısından önce Katar heyeti üzerinden mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları ve beklentilerini Washington'a ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, mutabakat zaptında İran'ın tüm taleplerinin karşılanması halinde dahi anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarihte imzalanmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD ile Katar üzerinden temas kurdu - Son Dakika

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